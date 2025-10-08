Η μάχη κατά των social media συνεχίζεται: Η Δανία τα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 15, γιατί «κλέβουν την παιδική ηλικία»
Η μάχη κατά των social media συνεχίζεται: Η Δανία τα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 15, γιατί «κλέβουν την παιδική ηλικία»
Όσα δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας
Η πρωθυπουργός της Δανίας ανακοίνωσε ότι η χώρα σκοπεύει να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, κατηγορώντας τα κινητά τηλέφωνα και τα κοινωνικά δίκτυα ότι «κλέβουν την παιδική ηλικία».
Η Mette Frederiksen χρησιμοποίησε την ομιλία της την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, κατά την έναρξη των εργασιών στο κοινοβούλιο της χώρας, για να ανακοινώσει την πρόταση, λέγοντας: «Απελευθερώσαμε ένα τέρας. Ποτέ στο παρελθόν τόσα πολλά παιδιά και νέοι δεν υπέφεραν από άγχος και κατάθλιψη».
Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στην ανάγνωση και τη συγκέντρωση, είπε η Frederiksen, προσθέτοντας πως «στις οθόνες βλέπουν πράγματα που κανένα παιδί ή νέος δεν θα έπρεπε να βλέπει».
Δεν διευκρίνισε ποια κοινωνικά δίκτυα θα καλύπτει η νέα ρύθμιση, αλλά δήλωσε ότι η απαγόρευση θα περιλαμβάνει «πολλαπλές» πλατφόρμες. Ανέφερε επίσης ότι θα υπάρχει δυνατότητα για γονική συναίνεση από την ηλικία των 13 ετών. Η απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ήδη από το επόμενο έτος.
