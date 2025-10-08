Η μάχη κατά των social media συνεχίζεται: Η Δανία τα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 15, γιατί «κλέβουν την παιδική ηλικία»

Η πρωθυπουργός της Δανίας ανακοίνωσε ότι η χώρα σκοπεύει να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, κατηγορώντας τα κινητά τηλέφωνα και τα κοινωνικά δίκτυα ότι «κλέβουν την παιδική ηλικία».Η Mette Frederiksen χρησιμοποίησε την ομιλία της την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, κατά την έναρξη των εργασιών στο κοινοβούλιο της χώρας, για να ανακοινώσει την πρόταση, λέγοντας: «Απελευθερώσαμε ένα τέρας. Ποτέ στο παρελθόν τόσα πολλά παιδιά και νέοι δεν υπέφεραν από άγχος και κατάθλιψη».Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στην ανάγνωση και τη συγκέντρωση, είπε η Frederiksen, προσθέτοντας πως «στις οθόνες βλέπουν πράγματα που κανένα παιδί ή νέος δεν θα έπρεπε να βλέπει».Δεν διευκρίνισε ποια κοινωνικά δίκτυα θα καλύπτει η νέα ρύθμιση, αλλά δήλωσε ότι η απαγόρευση θα περιλαμβάνει «πολλαπλές» πλατφόρμες. Ανέφερε επίσης ότι θα υπάρχει δυνατότητα για γονική συναίνεση από την ηλικία των 13 ετών. Η απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ήδη από το επόμενο έτος.