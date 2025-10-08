Ο Στάνλεϊ Τούτσι για τη διαφορά ηλικίας από τη σύζυγό του, Φελίτσιτι Μπλαντ: «Δεν θα γεράσουμε μαζί»

Ο Stanley Tucci («Ο διάβολος φοράει Prada») σε μια νέα συνέντευξή του στους Times μίλησε για τις προκλήσεις που συνοδεύουν μια σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας όπως η δική του: ο 64χρονος ηθοποιός είναι παντρεμένος με την 21 χρόνια νεότερή του Felicity Blunt.