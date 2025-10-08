Ο Στάνλεϊ Τούτσι για τη διαφορά ηλικίας από τη σύζυγό του, Φελίτσιτι Μπλαντ: «Δεν θα γεράσουμε μαζί»
MARIE CLAIRE

Ο Στάνλεϊ Τούτσι για τη διαφορά ηλικίας από τη σύζυγό του, Φελίτσιτι Μπλαντ: «Δεν θα γεράσουμε μαζί»

Ο 64χρονος σταρ του «Ο διάβολος φορούσε Prada» αναγνωρίζει τις προκλήσεις, ιδιαίτερα μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του

Ο Στάνλεϊ Τούτσι για τη διαφορά ηλικίας από τη σύζυγό του, Φελίτσιτι Μπλαντ: «Δεν θα γεράσουμε μαζί»
Ο Stanley Tucci («Ο διάβολος φοράει Prada») σε μια νέα συνέντευξή του στους Times μίλησε για τις προκλήσεις που συνοδεύουν μια σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας όπως η δική του: ο 64χρονος ηθοποιός είναι παντρεμένος με την 21 χρόνια νεότερή του Felicity Blunt.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης