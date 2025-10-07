Το makeup trick των Γαλλίδων για να φαίνεται φυσική κάθε απόχρωση κραγιόν στα χείλη
Το μάθαμε από τη διάσημη makeup artist Violette.

Όλες ξέρουμε ότι ένα έντονο κραγιόν στα χείλη είναι αρκετό για να μας κάνει να νιώσουμε πιο όμορφες. Όταν το φοράνε οι πάντα στιλάτες Γαλλίδες, όμως, το κραγιόν καταφέρνει πάντα να φαίνεται αβίαστα κομψό και φυσικό. Ποιο είναι το μυστικό τους και, πιο σημαντικό, υπάρχει κάποιο τρικ που πρέπει να γνωρίζουμε;

 
Όπως αποκάλυψε η διάσημη Γαλλίδα makeup artist Violette, ναι υπάρχει.

 
«Στη Γαλλία, μας αρέσουν τα έντονα κραγιόν», εξηγεί. «Αλλά το αποτέλεσμα πρέπει να φαίνεται σαν η εφαρμογή να πήρε μόλις δύο δευτερόλεπτα. Και για να είμαι ειλικρινής, συνήθως μας αρκούν μόνο δύο δευτερόλεπτα. Πάντα λένε ότι για να φαίνεται κάτι αβίαστο, πρέπει και να είναι αβίαστο».
