Νικόλ Κίντμαν: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Το μαύρο φόρεμα και οι φωτογραφίες με συνάδελφό της
Η φιλανθρωπική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε.
ΗNicole Kidman επέστρεψε στο προσκήνιο τέσσερις ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον σύζυγό της, Keith Urban, για να τιμήσει τον δημιουργό του Yellowstone, Taylor Sheridan, σε φιλανθρωπική δημοπρασία της amfAR στο Ντάλας, στις 4 Οκτωβρίου.
Για την εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε χρήματα για την έρευνα κατά του HIV/AIDS, η ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της και εκφώνησε έναν λόγο πριν απονείμει στον δημιουργό του Yellowstone, Taylor Sheridan, το βραβείο «Award of Inspiration» της φιλανθρωπικής οργάνωσης.
