H Βικτόρια Μπέκαμ φόρεσε τη must-have φούστα της σεζόν
Σε μια κομψή εμφάνιση στο Παρίσι.
HVictoria Beckham βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Παρίσι, ενόψει της Εβδομάδας Μόδας όπου θα παρουσιάσει τη νέα της συλλογή. Η Βρετανίδα σχεδιάστρια και πρώην ποπ σταρ εμφανίστηκε με μια απλή αλλά εξαιρετικά εκλεπτυσμένη εμφάνιση που έθεσε τον τόνο της σεζόν.
