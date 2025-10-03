Μετά τη Βενετία ένα άγνωστο χωριό στην Ολλανδία χρεώνει τους τουρίστες για επισκέψεις

To Zaanse Schans είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ολλανδικά χωριά, γνωστό για τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, τα ξύλινα σπιτάκια, τα κανάλια και την εικόνα μιας Ολλανδίας που μοιάζει να έχει παγώσει στον χρόνο. Βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από το Άμστερνταμ και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για ημερήσια εκδρομή.Ωστόσο, η μεγάλη φήμη του έχει αρχίσει να γίνεται βάρος για την τοπική κοινωνία. Με πληθυσμό μόλις 100 κατοίκους, το Zaanse Schans δέχτηκε πέρυσι περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς και προκαλεί δυσφορία στους ντόπιους.Οι εικόνες με τουρίστες να μπαίνουν σε αυλές, να χτυπούν πόρτες, ακόμα και να χρησιμοποιούν selfie sticks για να φωτογραφίσουν το εσωτερικό σπιτιών, δεν είναι σπάνιες. «Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά ζουν εδώ», αναφέρουν οι κάτοικοι.