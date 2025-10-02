Autumn Essentials: Η φθινοπωρινή συλλογή της Mango συνδυάζει το μινιμαλισμό με τη ζεστασιά
Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, τα νέα arrivals αποδεικνύουν ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή του glamour με ουσία.
Η Mango παρουσιάζει τη φθινοπωρινή της συλλογή για το 2025 με κομμάτια που συνδυάζουν το utility με το διαχρονικό στυλ. Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, τα νέα arrivals αποδεικνύουν ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή του glamour με ουσία.
Feminine elegance with warmth
Δερμάτινα jackets, μάλλινες φούστες με ραφές, πλεκτά tops και φορέματα σε βαθιές καφέ και γήινες αποχρώσεις δημιουργούν εμφανίσεις που παντρεύουν το μινιμαλισμό με τη ζεστασιά. Οι υφές κυριαρχούν: πλεκτά, faux leather και μαλακά υφάσματα αγκαλιάζουν τη γυναικεία σιλουέτα με άνεση και στιλ.
