Cherry Cola: Η απόχρωση που θα κυριαρχήσει στο μανικιούρ τους επόμενους μήνες
Cherry Cola: Η απόχρωση που θα κυριαρχήσει στο μανικιούρ τους επόμενους μήνες

20 προτάσεις για να δοκιμάσετε το it χρώμα της σεζόν.

Cherry Cola: Η απόχρωση που θα κυριαρχήσει στο μανικιούρ τους επόμενους μήνες
Τους τελευταίους μήνες οι τάσεις στα νύχια έχουν να κάνουν με την επιστροφή στα κλασικά. Οι μέρες με τα πολύ μακριά, extravagant μανικιούρ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και τη θέση τους παίρνουν τα μίνιμαλ σχέδια, τα κοντά νύχια και οι κλασικές αποχρώσεις.

 
Μία από αυτές είναι και η cherry cola, η οποία αποτελεί μία πιο ιδιαίτερη εκδοχή του αγαπημένου όλων βαθύ μπορντό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία απόχρωση που κινείται ανάμεσα σε ένα σκούρο κόκκινο και ένα βαθύ μωβ, γεγονός που επιτρέπει να “παίξετε” με το τέλειο χρώμα βερνικιού για τον δικό σας τόνο επιδερμίδας, καθώς και την αισθητική σας.
