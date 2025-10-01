Πώς θα κυλήσει ο Οκτώβριος για όλα τα ζώδια: Ποιοι πρέπει να αναμετρηθούν με τις σκίες τους

Κλείσιμο

Με τη σύνοδο Αρη – Ερμή στον Σκορπιό στις 20/10 θα αναμετρηθούμε με τις σκιές μας και θα βγούμε νικητές, αρκεί να δεχτούμε τη βοήθεια του Άλλου. Αυτό επιτάσσει η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21/10. Όσο για την Πανσέληνο στον Κριό στις, 7/10, θα φοβίσει μόνο τους εχθρούς μας.Ζυγός(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)Ο γενέθλιος μήνας σου τσιγκούνης με τα δώρα του δεν είναι. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 21/10 σε κάνει περιζήτητη, ενώ η μαμά Αφροδίτη από τις 12/10 σου χαρίζει τη μαγνητική γοητεία που χρειάζεσαι για να διεκδικήσεις τα θέλω σου. Μέχρι και η Πανσέληνος στον 7ο οίκο σου στις 7/10 θα σε βοηθήσει να βάλεις προτεραιότητα τον εαυτό σου – και σ’ όποιον αρέσει.Σκορπιός(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)«This is Halloween», ψιθυρίζεις όλο το μήνα με Νέα Σελήνη και Ερμή να σου ξυπνάνε τη spooky πλευρά του εαυτού σου. Και γιατί δηλαδή να μην περάσεις το μήνα χουχουλιασμένη στον καναπέ βλέποντας «Wednesday» και επικοινωνώντας με το υπερπέραν; Πιο εποικοδομητικό το βρίσκω από το να βάλεις μπουρλότο στα πάντα με τον Αρη στο ζώδιό σου στις 20/10.Τοξότης(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)Τα social media αποδεικνύονται εύφορο έδαφος για networking: οι επαγγελματικές επαφές που θα δώσουν μια νέα πνοή στην καριέρα σου βρίσκονται ένα κλικ μακριά. Ενα κλικ μακριά, όμως, παραμονεύουν και οικογενειακές εντάσεις που πίστευες ότι έχεις αφήσει στο παρελθόν. Κινήσου προσεκτικά και δεν θα χάσεις (ούτε τις επαγγελματικές επαφές, ούτε τον ύπνο σου).