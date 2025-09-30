Απίστευτη ιστορία στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο μωρό από μητέρα, αφού απέτυχε σε δοκιμασίες μαθηματικών

Μία ώρα μετά τη γέννηση της κόρης της Ivana Bronlund σε μια μικρή πόλη της Δανίας, η κυβέρνηση τής πήρε το παιδί. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί στο πιο πρόσφατο σημείο έντασης μεταξύ της χώρας και της Γροιλανδίας, την οποία η Δανία ελέγχει ως υπερπόντιο έδαφος.Η Ivana Bronlund, από τη Γροιλανδία, προερχόταν από ένα σπίτι με ιστορικό κακοποίησης, με αποτέλεσμα οι αρχές της Δανίας να την υποβάλουν σε μια εκτενή δοκιμασία γονικής επάρκειας, η οποία στόχο έχει να προστατεύει τα παιδιά. Η εξέταση αυτή έχει επικριθεί ως υπερβολική παρέμβαση στην οικογενειακή ζωή και οι Γροιλανδοί την χαρακτηρίζουν άδικη εδώ και χρόνια.Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά Γροιλανδών που γεννιούνται στη Δανία έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να απομακρυνθούν από τους γονείς τους σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά.Εκείνη συνεχίζει να αντλεί μητρικό γάλα, το οποίο κάποιος παραλαμβάνει και μεταφέρει στο βρέφος. Κοιτάζει έξω από τα μεγάλα, τετράγωνα παράθυρα της πολυκατοικίας της και φαντάζεται συνεχώς ότι κρατά της κόρη της και πάλι στην αγκαλιά της.«Απλώς θα ήθελα να μου είχε δοθεί η ευκαιρία να αποδείξω ότι μπορώ να είμαι μητέρα», λέει στους New York Times.Στη Δανία φαίνεται πως γίνονται προσπάθειες να διορθωθεί η κατάσταση. Νωρίτερα φέτος, ενώ η 18χρονη Ivana Bronlund ήταν έγκυος, το κοινοβούλιο της Δανίας ψήφισε να τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται τα τεστ γονικής επάρκειας στις οικογένειες Γροιλανδών.Ωστόσο, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, η Ivana δεν αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάτι που τοπικοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει ως «σφάλμα». Η ακρόαση της έφεσής της πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί απόφαση.Αντιδράσεις για την υπόθεση της IvanaΟι προσπάθειες της Bronlund να πάρει πίσω το παιδί της έχουν κινητοποιήσει υποστηρικτές και έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις, μετατρέποντας την υπόθεσή της σε μια ακόμη ευαίσθητη πληγή στη μακρόχρονη και περίπλοκη σχέση της Δανίας με τη Γροιλανδία.Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας για τη Γροιλανδία, το τεράστιο νησί που εκτείνεται ανάμεσα στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Αρκτικό Ωκεανό, το οποίο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, είχε δηλώσει πως σκοπεύει να «αποκτήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Σύμφωνα με τον Trump, ο έλεγχός της είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική ασφάλεια.Η Δανία, από την πλευρά της, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει τους Γροιλανδούς στο πλευρό της και αρχίζει να υλοποιεί διάφορα αιτήματα που οι Γροιλανδοί διατύπωναν επί χρόνια. Ένα από αυτά ήταν η τροποποίηση του τεστ γονικής επάρκειας, γνωστό στην επίσημη δανική ορολογία ως Forældrekompetenceundersøgelse. Ένα άλλο ήταν η αναγνώριση ιστορικών αδικιών.Μόλις την περασμένη εβδομάδα, Δανοί και Γροιλανδοί ερευνητές δημοσίευσαν μια καυστική έκθεση 347 σελίδων, η οποία αποκάλυπτε μια εκστρατεία της δανικής κυβέρνησης κατά το παρελθόν, κατά την οποία επιβλήθηκε αντισύλληψη σε ολόκληρη γενιά Γροιλανδών γυναικών και κοριτσιών, μερικές μόλις 12 ετών, πολλές εκ των οποίων δεν είχαν ιδέα τι τους συνέβαινε. Η πρωθυπουργός της Δανίας ζήτησε επίσημη συγγνώμη για αυτό και άλλα εγκλήματα σε βάρος των Γροιλανδών.