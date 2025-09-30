Welcoming Fall: Οι «πειρασμοί» του μήνα που θέλουμε να προσθέσουμε στο νεσεσέρ

Μοβ και καφέ, δύο αποχρώσεις που μας αγκαλιάζουν με τη ζεστασιά τους, κερδίζουν δικαιωματικά μία θέση και στο μπουντουάρ μας.

Με έμπνευση τις αποχρώσεις στις συσκευασίες και την ισχυρή αποτελεσματικότητα, αυτές είναι οι δέκα αγορές που σας προτείνουμε να κάνετε μέσα στον Οκτώβριο.





Αρωματική εμπειρία





Αυτό το αφρόλουτρο της Caudalie δεν καθαρίζει απλώς απαλά, αλλά μετατρέπει το καθημερινό ντους σε τελετουργία απόλαυσης. Το Thé des Vignes Shower Gel αγκαλιάζει την επιδερμίδα με τις ντελικάτες νότες λευκού μόσχου, νερολί και ζεστού τζίντζερ, αφήνοντας πίσω του ένα ακαταμάχητα αισθησιακό άρωμα που διαρκεί.

30.09.2025, 18:30