Welcoming Fall: Οι «πειρασμοί» του μήνα που θέλουμε να προσθέσουμε στο νεσεσέρ
MARIE CLAIRE

Welcoming Fall: Οι «πειρασμοί» του μήνα που θέλουμε να προσθέσουμε στο νεσεσέρ

Μοβ και καφέ, δύο αποχρώσεις που μας αγκαλιάζουν με τη ζεστασιά τους, κερδίζουν δικαιωματικά μία θέση και στο μπουντουάρ μας.

Welcoming Fall: Οι «πειρασμοί» του μήνα που θέλουμε να προσθέσουμε στο νεσεσέρ
Με έμπνευση τις αποχρώσεις στις συσκευασίες και την ισχυρή αποτελεσματικότητα, αυτές είναι οι δέκα αγορές που σας προτείνουμε να κάνετε μέσα στον Οκτώβριο.

 
Αρωματική εμπειρία

 
Αυτό το αφρόλουτρο της Caudalie δεν καθαρίζει απλώς απαλά, αλλά μετατρέπει το καθημερινό ντους σε τελετουργία απόλαυσης. Το Thé des Vignes Shower Gel αγκαλιάζει την επιδερμίδα με τις ντελικάτες νότες λευκού μόσχου, νερολί και ζεστού τζίντζερ, αφήνοντας πίσω του ένα ακαταμάχητα αισθησιακό άρωμα που διαρκεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης