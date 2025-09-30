Μια διαφορετική Εβδομάδα Μόδας στο Κίεβο: Ακρωτηριασμένοι στρατιώτες, γυναίκες και άντρες, στην πασαρέλα
Πάνω από 50 ουκρανικά brands συμμετείχαν στη διοργάνωση όπου τα περισσότερα βλέμματα προσέλκυσαν τα μοντέλα-τραυματίες πολέμου, στέλνοντας ένα μήνυμα επιβίωσης και συμπερίληψης

Στη φετινή Εβδομάδα Μόδας στο Κίεβο δεν ήταν τα πλέον καλλίγραμμα μοντέλα εκείνα που προσέλκυσαν τα περισσότερα βλέμματα αλλά οι γυναίκες και άντρες που ανέβηκαν στην πασαρέλα με εμφανή τραύματα πολέμου, όπως εγκαύματα και ακρωτηριασμένα μέλη, στέλνοντας σε όλο τον κόσμο μηνύματα επιβίωσης και συμπερίληψης.

