Τι συνέβη με τα αδερφάκια της viral φωτογραφίας από τη Γάζα, που το ένα κουβαλούσε στους ώμους του το μικρότερο;
Τι συνέβη με τα αδερφάκια της viral φωτογραφίας από τη Γάζα, που το ένα κουβαλούσε στους ώμους του το μικρότερο;
Η έκβαση της ιστορίας τους, σύμφωνα με τον φωτορεπόρτερ Ahmed Younis
Στην αδιανόητη τραγωδία που παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται μέρα με τη μέρα στην Παλαιστίνη ξεχωρίζει σαν αχτίδα φωτός η ιστορία δύο παιδιών που έγιναν γνωστά πριν από λίγες μέρες μέσα από τον φακό του Ahmed Younis, όταν απαθανατίστηκαν ενώ το μεγάλο, κλαίγοντας, είχε πάρει στους ώμους του το μικρότερο και εγκατέλειψαν το σπίτι τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα