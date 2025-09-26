Τι συνέβη με τα αδερφάκια της viral φωτογραφίας από τη Γάζα, που το ένα κουβαλούσε στους ώμους του το μικρότερο;

Στην αδιανόητη τραγωδία που παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται μέρα με τη μέρα στην Παλαιστίνη ξεχωρίζει σαν αχτίδα φωτός η ιστορία δύο παιδιών που έγιναν γνωστά πριν από λίγες μέρες μέσα από τον φακό του Ahmed Younis, όταν απαθανατίστηκαν ενώ το μεγάλο, κλαίγοντας, είχε πάρει στους ώμους του το μικρότερο και εγκατέλειψαν το σπίτι τους.