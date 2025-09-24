Η Sharon Stone στο Marie Claire Greece: «Ήρθα στην Ελλάδα μετά τον θάνατο της μητέρας μου και ένιωσα ότι με υποδέχτηκαν με αγάπη»
Η υποψήφια για Oscar, βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, φιλάνθρωπος, μητέρα και superstar ηθοποιός, καλλιεργεί με συνέπεια τη δεύτερη καριέρα της ως ζωγράφος και αποδεικνύει τον αστείρευτο δυναμισμό της σε μια αποκλειστική συνέντευξη.
Η Σάρον Στόουν έχει επιστρέψει δυναμικά. Oχι μόνο στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, αλλά και στη μόδα και τις τέχνες. Μετά την πρόσφατη συμμετοχή της στο «Nobody 2», όπου υποδύεται τη Λεντίνα, μια εγκέφαλο του υποκόσμου (από τις πιο εντυπωσιακές, συναρπαστικές villain ερμηνείες τα τελευταία χρόνια), αλλά και την αναμενόμενη εμφάνισή της στην τρίτη σεζόν του «Euphoria», η Στόουν είναι πιο δραστήρια από ποτέ, κάνοντας ένα εντυπωσιακό comeback που έχει στηθεί, όπως πάντα, με τον δικό της τρόπο.
Επιπλέον, η σούπερ σταρ καλλιεργεί με συνέπεια τη δεύτερη καριέρα της ως ζωγράφος. Σε συνομιλία της με τον καλλιτέχνη Alex Israel σχετικά με το πρότζεκτ «Noir» στην Gagosian, αναφέρθηκε, με την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, στη ζωγραφική της περιγράφοντας μία καθημερινότητα αφοσιωμένη στο στούντιο, με καμβάδες μεγάλων διαστάσεων, δουλεμένους σχεδόν «δίπλα στο κρεβάτι».
