Εποχή του Ζυγού: Πώς θα εξελιχθεί για κάθε ζώδιο

Από 22 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου, ο Ήλιος περνά από τον Ζυγό, στρέφοντας την ενέργεια σε σχέσεις, ισορροπία, συνεργασίες και επικοινωνία. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η συνηθισμένη περίοδος του Ζυγού. Με τον Άρη και τον Ερμή να περνούν στον Σκορπιό, την εκρηκτική Πανσέληνο στον Κριό, την Αφροδίτη να επιστρέφει στον Ζυγό και τον Πλούτωνα να ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο, αυτή η περίοδος είναι γεμάτη ένταση, πάθος και μεταμόρφωση.Αυτή η εποχή σας καλεί να ευθυγραμμίσετε τις σχέσεις σας και τις επιλογές ζωής σας με τον αυθεντικό σας εαυτό. Ο Ήλιος στον Ζυγό τονίζει την ανάγκη για ισορροπία, ενώ οι επιρροές του Σκορπιού σας ενθαρρύνουν να εμβαθύνετε πέρα από τα επιφανειακά.Η περίοδος του Ζυγού το 2025 αποτελεί ένα σημαντικό σημείο καμπής. Βρείτε το κέντρο σας, αναζητήστε την αρμονία και αγκαλιάστε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας με αυτοπεποίθηση.​ΚριόςΑυτή η περίοδος ρίχνει φως στις σχέσεις σας. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 6 Οκτωβρίου φωτίζει εσάς, την ανεξαρτησία σας, τις ανάγκες και την ταυτότητά σας. Όμως ο Ήλιος στον Ζυγό σας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στη συνεργασία. Η Αφροδίτη στον Ζυγό στα μέσα της περιόδου μπορεί να αναζωογονήσει την ερωτική σας ζωή, ενώ η ορθή πορεία του Πλούτωνα φέρνει ενδεχόμενες αλλαγές στις φιλίες ή τις κοινωνικές σας ομάδες. Δώστε προσοχή σε όσους αντικατοπτρίζουν την εξέλιξή σας και σε όσους δεν το κάνουν. Είναι η ώρα να ευθυγραμμίσετε τις σχέσεις σας με την προσωπική σας ανάπτυξη.