Ιωάννα Παππά – Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Φωτογραφήθηκαν μαζί στο Ηρώδειο

Κατάμεστο ήταν το Ηρώδειο το βράδυ της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, για την παράσταση «Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.Ανάμεσα στον κόσμο που παρακολούθησε την παράσταση ήταν και η Καριοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία φωτογραφήθηκε με τους συντελεστές της. Η ηθοποιός που έχει μαγέψει με τις ερμηνείες της συνεχάρη τους συναδέλφους της και πόζαρε αγκαλιά με την Ιωάννα Παππά, που υποδυόταν την Κλυταιμνήστρα. Επιλέγοντας σκουρόχρωμο σύνολο, συνδύασε ένα γκρι υφασμάτινο παντελόνι με ένα μαύρο πουκάμισο, σε υφή σατέν και άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα στους ώμους.Η Ιωάννα Παππά, αφού κατέβηκε από τη σκηνή, κινήθηκε στους ίδιους χρωματικούς τόνους, συνδυάζοντας ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με γκρι γιλέκο, το οποίο έχει επαναπροσδιοριστεί ως ένα από τα πιο κομψά και ευέλικτα κομμάτια στη γυναικεία μόδα.