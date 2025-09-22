Η νέα συλλογή του Manolo Blahnik είναι εμπνευσμένη από την Μαρία Αντουανέτα
Η νέα συλλογή του Manolo Blahnik είναι εμπνευσμένη από την Μαρία Αντουανέτα
Ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από τα πορτρέτα της, τους κήπους, το μακιγιάζ και ακόμα και τα έπιπλά της, για να δημιουργήσει παπούτσια που πατούν μεν στο ιστορικό παρελθόν, αλλά μιλούν και στη γυναίκα του σήμερα.
Ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από τα πορτρέτα της, τους κήπους, το μακιγιάζ και ακόμα και τα έπιπλά της, για να δημιουργήσει παπούτσια που πατούν μεν στο ιστορικό παρελθόν, αλλά μιλούν και στη γυναίκα του σήμερα.
Στην ταινία Marie Antoinette της Sofia Coppola, ο Manolo Blahnik είχε σχεδιάσει παπούτσια εμπνευσμένα από την πιο διάσημη «diva» του 18ου αιώνα. Σήμερα, ο ίδιος και το brand του επιστρέφουν σε εκείνη την περίοδο, αναβιώνοντας μερικά από τα σχέδια σε μια capsule συλλογή που απευθύνεται στη σύγχρονη fashionista.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα