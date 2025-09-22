Η νέα συλλογή του Manolo Blahnik είναι εμπνευσμένη από την Μαρία Αντουανέτα
Η νέα συλλογή του Manolo Blahnik είναι εμπνευσμένη από την Μαρία Αντουανέτα

Ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από τα πορτρέτα της, τους κήπους, το μακιγιάζ και ακόμα και τα έπιπλά της, για να δημιουργήσει παπούτσια που πατούν μεν στο ιστορικό παρελθόν, αλλά μιλούν και στη γυναίκα του σήμερα.

Η νέα συλλογή του Manolo Blahnik είναι εμπνευσμένη από την Μαρία Αντουανέτα
Στην ταινία Marie Antoinette της Sofia Coppola, ο Manolo Blahnik είχε σχεδιάσει παπούτσια εμπνευσμένα από την πιο διάσημη «diva» του 18ου αιώνα. Σήμερα, ο ίδιος και το brand του επιστρέφουν σε εκείνη την περίοδο, αναβιώνοντας μερικά από τα σχέδια σε μια capsule συλλογή που απευθύνεται στη σύγχρονη fashionista.

