Cardigan: Πώς θα το φορέσουμε αυτό το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Cardigan: Πώς θα το φορέσουμε αυτό το φθινόπωρο

Το απαραίτητο κομμάτι της mid-season.

Cardigan: Πώς θα το φορέσουμε αυτό το φθινόπωρο
Τις τελευταίες σεζόν, το cardigan έχει γίνει θεμελιώδες μέρος της γκαρνταρόμπας μας, χάρη στην εύκολη χρήση του και την ικανότητά του για layering. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, αυτό το ζεστό και άνετο πλεκτό αποκτά νέα συνάφεια, προσφέροντας ευελιξία και πρακτικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης