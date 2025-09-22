Cardigan: Πώς θα το φορέσουμε αυτό το φθινόπωρο
Cardigan: Πώς θα το φορέσουμε αυτό το φθινόπωρο
Το απαραίτητο κομμάτι της mid-season.
Το απαραίτητο κομμάτι της mid-season.
Τις τελευταίες σεζόν, το cardigan έχει γίνει θεμελιώδες μέρος της γκαρνταρόμπας μας, χάρη στην εύκολη χρήση του και την ικανότητά του για layering. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, αυτό το ζεστό και άνετο πλεκτό αποκτά νέα συνάφεια, προσφέροντας ευελιξία και πρακτικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα