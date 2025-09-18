Η μυστική Dior συλλογή του Azzedine Alaïa αποκαλύπτεται για πρώτη φορά
Αυτόν τον Νοέμβριο, το Παρίσι θα φιλοξενήσει μια couture συνάντηση που ετοιμαζόταν δεκαετίες.
Oταν δύο θρύλοι της μόδας συναντιούνται, το αποτέλεσμα ξεπερνά μια απλή έκθεση. Είναι ένας διάλογος υψηλής ραπτικής που φέρνει κοντά δύο οίκους και δύο δημιουργικά μυαλά.
