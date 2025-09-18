ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Τζέσι Τζέι κυκλοφορεί νέο άλμπουμ μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο

«Νιώθω ευγνώμων που ακόμα μπορώ και κάνω αυτό που αγαπώ»

ΗJessie J ανακοίνωσε την κυκλοφορία του έκτου της στούντιο άλμπουμ, Don’t Tease Me with a Good Time.

 
Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η 37χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσω Instagram Stories ότι το νέο της άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Τα τραγούδια “No Secret”, “Believe in Magic”, “And the Award Goes To” και “Living My Best Life” θα περιλαμβάνονται στη λίστα κομματιών.

 
Οι θαυμαστές μπορούν ήδη να προπαραγγείλουν το άλμπουμ σε βινύλιο και CD. «Υπάρχουν υπογεγραμμένα αντίτυπα και πολλά πράγματα που ετοιμάζονται», ανέφερε με ενθουσιασμό στην ανάρτησή της.

