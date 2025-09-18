Τζίμι Κίμελ: Ακυρώνεται η εκπομπή του βραβευμένου παρουσιαστή μετά από σχόλιό του για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Με την επιτυχία του Jimmy Kimmel -ο οποίος μόλις πριν από λίγες μέρες τιμήθηκε στην τελετή απονομής τηλεοπτικών βραβείων Emmy– μπορεί να περίμενε κάποιος ότι έχει εξασφαλίσει μέχρι τη συνταξιοδότησή του τη θέση του στη μικρή οθόνη, όχι όμως στις ΗΠΑ του Donald Trump. O παρουσιαστής, μετά από σχόλιό του για τον δολοφόνο του Charlie Kirk, παρακολούθησε την εκπομπή του, «Jimmy Kimmel Live!», να κόβεται εν μία νυκτί. Ή όπως το έθεσε το Variety: «Ο Trump συνεχίζει να φιμώνει με επιτυχία τους επικριτές του».