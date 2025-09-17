«Έκλαιγα όλο το πρωί»: Πώς αποχαιρέτησαν οι επώνυμοι τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
«Έκλαιγα όλο το πρωί»: Πώς αποχαιρέτησαν οι επώνυμοι τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του, σε ηλικία 89 ετών
Ο θάνατος του Robert Redford σε ηλικία 89 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του Χόλιγουντ και τους εκατομμύρια θαυμαστές του από όλο τον κόσμο – πολλοί από τους οποίους είχαν μεγαλώσει συντροφιά με τις ταινίες του. Μετά την ανακοίνωση της είδησης λοιπόν τα social media γέμισαν από αποχαιρετισμούς προς τον ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό και ιδρυτή του Σάντανς που αποτελούσε ένα σπάνιο κράμα ταλέντου, γοητείας, κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα