«Έκλαιγα όλο το πρωί»: Πώς αποχαιρέτησαν οι επώνυμοι τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο θάνατος του Robert Redford σε ηλικία 89 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του Χόλιγουντ και τους εκατομμύρια θαυμαστές του από όλο τον κόσμο – πολλοί από τους οποίους είχαν μεγαλώσει συντροφιά με τις ταινίες του. Μετά την ανακοίνωση της είδησης λοιπόν τα social media γέμισαν από αποχαιρετισμούς προς τον ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό και ιδρυτή του Σάντανς που αποτελούσε ένα σπάνιο κράμα ταλέντου, γοητείας, κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης.