Η αντιγηραντική σειρά περιποίησης της Sisley Paris συνδυάζει την τεχνολογία με την αισθητηριακή απόλαυση
Η Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση φροντίδας που ξεχωρίζει όχι μόνο για την επιστημονική της βάση και την πολυτελή της υφή, αλλά και για την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε γυναίκας.
Η αντιγηραντική περιποίηση είναι ένα από τα πιο βασικά και σταθερά σημεία ενδιαφέροντος στην καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Καθώς οι ανάγκες της αλλάζουν με τον χρόνο, αναζητούμε λύσεις που να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις διαφορετικές φάσεις που διανύει, χωρίς να θυσιάζουμε την απόλαυση και την αίσθηση πολυτέλειας. Η Sisley Paris, ένα brand με βαθιά εξειδίκευση και μακρά ιστορία στον χώρο της περιποίησης, επανέρχεται με μια ολοκληρωμένη συλλογή που απαντά σε κάθε ανάγκη αντιγήρανσης: τη σειρά Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge.
