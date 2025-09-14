Έξι ελαφριά πανωφόρια για το φετινό φθινόπωρο

Η εποχή που μπορούμε να βγούμε έξω μονάχα με ένα φόρεμα ή ένα μπλουζάκι πλησιάζει στο τέλος της και η νέα σεζόν είναι εδώ, πράγμα που σημαίνει πως έφτασε η ώρα να μελετήσουμε τα πανωφόρια που θα φορέσουμε τους επόμενους μήνες. Μην φανταστείτε βαριά σχέδια, όπως puffers και μάλλινα παλτό, οι τάσεις ορίζουν ανάλαφρες επιλογές που μπορούν να φορεθούν τις απογευματινές προς βραδινές ώρες πάνω από slip φορέματα, tank top, πουκάμισα και ελαφριά cardigan.