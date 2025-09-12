Τα σχολεία ανοίγουν, η καθημερινότητα επιστρέφει: Το πρόγραμμα Bonus της Alpha Bank είναι εδώ για να κάνει το φθινόπωρο σας πιο όμορφο

ΟΣεπτέμβριος είναι ο μήνας που σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα, αλλαγές και φυσικά επιστροφές σε αγαπημένες συνήθειες. Επιστρέφουμε στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, επιστρέφουμε στην εργασία και στους ρυθμούς της πόλης, αλλά κυρίως επιστρέφουμε στο να φροντίζουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας με τον καλύτερο τρόπο. Και τι καλύτερο από το να κάνουμε αυτή την επιστροφή όχι μόνο δημιουργική, αλλά και… αποδοτική;Πριν προλάβετε να νιώσετε τη φθινοπωρινή μελαγχολία, η Alpha Bank φέρνει τη νέα προσφορά του προγράμματος Bonus για να σας δώσει έναν έξτρα λόγο να χαμογελάτε, κάθε φορά που κάνετε τις αγορές σας. Φέτος το φθινόπωρο, από την 1η έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, η Alpha Bank σας προσκαλεί να κερδίσετε 50% επιπλέον Bonus πόντους σε αγορές από 22 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος, όπως τα πολυκαταστήματα Hondos Center και ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ αλλά και brands όπως Babolat, BODYTALK, DPAM, E-tennis, FILA, Fila Sports Arena, Funky Buddha, Haralas, Heaven Of Brands, INTERSPORT, Levi’s®, Μothercare & Early Learning Centre, notos, PUMA, RUNNER STORE, SAUCONY, Under Armour, BlaBla Toys, FUNNY BUNNY, Toys-Shop, με όλες τις κάρτες Bonus – χρεωστικές και πιστωτικές.