Giorgio Armani: Άνοιξε η διαθήκη του – Τι αναφέρει για το μέλλον του οίκου μόδας

ΟGiorgio Armani άφησε όχι μία, αλλά δύο διαθήκες — η μία ημερομηνίας 15 Μαρτίου και η άλλη 5 Απριλίου. ι διαθήκες δόθηκαν στη δημοσιότητα το πρωί της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, από αρκετά μέσα ενημέρωσης.Σύμφωνα με αυτές, ο Armani, που πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, όρισε ότι το ομώνυμο ίδρυμά του θα διαχειρίζεται τον οίκο μόδας.Μετά την πάροδο 12 μηνών από το άνοιγμα της διαθήκης και το αργότερο εντός 18 μηνών, προβλέπεται η πώληση του 15% της εταιρείας Giorgio Armani είτε στην LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, είτε στην EssilorLuxottica, είτε στην L’Oréal.Τρία έως πέντε χρόνια αργότερα, ζητεί να πουληθεί επιπλέον ποσοστό 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή, σύμφωνα με αντίγραφο της διαθήκης που δημοσιοποίησε το πρακτορείο Reuters.Η διαθήκη αναφέρει επίσης ότι μπορεί να επιδιωχθεί εναλλακτικά η δημόσια εγγραφή (IPO) της εταιρείας.