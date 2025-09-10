H Έμιλι Μπλαντ φόρεσε διαφάνεια με τον πιο κομψό τρόπο
Στο Φεστιβάλ του Τορόντο.
Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Emily Blunt μας σύστησε μια πιο αισθησιακή πλευρά της, αφήνοντας στην άκρη τις συνηθισμένες, αυστηρά opaque επιλογές της. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του Devil Wears Prada περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα ολομαύρο σύνολο που έφερε την υπογραφή της Stella McCartney και την επιμέλεια της στιλίστριάς της, Jessica Paster.
