H Σιένα Μίλερ συνδυάζει ένα boho φόρεμα με square-toe boots
MARIE CLAIRE

H Σιένα Μίλερ συνδυάζει ένα boho φόρεμα με square-toe boots

Μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν που ξεκινά.

H Σιένα Μίλερ συνδυάζει ένα boho φόρεμα με square-toe boots
Με τα χρόνια, η Sienna Miller έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο διαχρονικές μούσες της μόδας – μια γυναίκα που εμπνέει και παραμένει σταθερή πηγή έμπνευσης. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο, όμως, είναι η αφοσίωσή της στο προσωπικό της στυλ: οι εμφανίσεις της καταφέρνουν πάντα να είναι απόλυτα σύγχρονες, χωρίς ποτέ να χάνουν τη μοναδική της ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης