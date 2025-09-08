Πρίγκιπας Harry: Η στιγμή που κατάφερε να κλάψει πρώτη φορά για τον θάνατο της μητέρας του

Οπρίγκιπας Harry αποκάλυψε τη στιγμή που επέτρεψε στον εαυτό του να κλάψει την ημέρα της κηδείας της μητέρας του, πριγκίπισσας Diana, στα απομνημονεύματά του Spare.Ο δούκας του Sussex έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε το 2023, όπου μιλά με ειλικρίνεια για τη συγκλονιστική μέρα που η μητέρα του οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία. Η πριγκίπισσα Diana πέθανε στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία 36 ετών, ύστερα από τροχαίο στο Παρίσι, ενώ το αυτοκίνητό της καταδιωκόταν από φωτογράφους. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1997.Τότε, ο πρίγκιπας Harry ήταν 12 ετών και ο αδερφός του, πρίγκιπας William, 15, και οι δύο περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην πομπή.Στο Spare, O πρίγκιπας Harry γράφει ότι τα δάκρυά του «σχεδόν» άρχισαν να κυλούν όταν ο Elton John ερμήνευσε με συγκίνηση το Candle in the Wind στην κηδεία της Diana, στο Αβαείο του Westminster.«Δεν είμαι σίγουρος αν οι νότες που θυμάμαι είναι από εκείνη τη στιγμή ή από αποσπάσματα που έχω δει από τότε. Ίσως είναι απομεινάρια επαναλαμβανόμενων εφιαλτών. Έχω όμως μια καθαρή, αδιαμφισβήτητη ανάμνηση της κορύφωσης του τραγουδιού, όταν τα μάτια μου άρχισαν να τσούζουν και τα δάκρυα να είναι έτοιμα να πέσουν», έγραψε ο πρίγκιπας Harry.