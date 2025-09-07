Αφγανιστάν: Γυναίκες πέθαναν αβοήθητες μετά τον σεισμό λόγω των κανόνων των Ταλιμπάν
Η απαγόρευση επαφής με άνδρες διασώστες και η απουσία γυναικών από τις ομάδες διάσωσης οδήγησαν σε οδυνηρές επιπτώσεις.
Ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε το Αφγανιστάν στα τέλη Αυγούστου, με ισχύ 6,6 Ρίχτερ και χιλιάδες νεκρούς, αποκάλυψε μια δεύτερη, εξίσου οδυνηρή πραγματικότητα: γυναίκες άφησαν την τελευταία τους πνοή αβοήθητες κάτω από τα ερείπια, επειδή οι κανόνες των Ταλιμπάν απαγορεύουν σε άνδρες διασώστες να τις αγγίζουν ή να τις μεταφέρουν.
Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, ομάδες διάσωσης χρειάστηκαν ώρες για να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά. Όταν έφτασαν, πολλές γυναίκες κρύφτηκαν πίσω από μισογκρεμισμένους τοίχους, καθώς η πολιτισμική αυστηρότητα δεν τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή με άνδρες που δεν είναι συγγενείς τους. Διασώστης που μίλησε στην Telegraph τόνισε: «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τις γυναίκες ούτε να τις πλησιάσουμε. Ακόμη και η επαφή με το σώμα νεκρής γυναίκας μπορεί να έχει συνέπειες».
