Αφγανιστάν: Γυναίκες πέθαναν αβοήθητες μετά τον σεισμό λόγω των κανόνων των Ταλιμπάν

Ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε το Αφγανιστάν στα τέλη Αυγούστου, με ισχύ 6,6 Ρίχτερ και χιλιάδες νεκρούς, αποκάλυψε μια δεύτερη, εξίσου οδυνηρή πραγματικότητα: γυναίκες άφησαν την τελευταία τους πνοή αβοήθητες κάτω από τα ερείπια, επειδή οι κανόνες των Ταλιμπάν απαγορεύουν σε άνδρες διασώστες να τις αγγίζουν ή να τις μεταφέρουν.Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, ομάδες διάσωσης χρειάστηκαν ώρες για να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά. Όταν έφτασαν, πολλές γυναίκες κρύφτηκαν πίσω από μισογκρεμισμένους τοίχους, καθώς η πολιτισμική αυστηρότητα δεν τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή με άνδρες που δεν είναι συγγενείς τους. Διασώστης που μίλησε στην Telegraph τόνισε: «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τις γυναίκες ούτε να τις πλησιάσουμε. Ακόμη και η επαφή με το σώμα νεκρής γυναίκας μπορεί να έχει συνέπειες».