Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη ανάρτηση
MARIE CLAIRE

Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη ανάρτηση

Το φύλο του μωρού και τα τρυφερά της λόγια.

Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη ανάρτηση
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Η αγαπημένη ηθοποιός ανακοίνωσε μέσα από το προσωπικό της Instagram account ότι γέννησε το πρώτο τους παιδί, το οποίο είναι αγόρι μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους τις έντονες στιγμές και τα βαθιά συναισθήματα που έζησε κατά τη διάρκεια του τοκετού.

 
Με συγκινητικά λόγια, η Ιωάννα περιέγραψε την αγωνία, την αντοχή και την απροσδόκητη ψυχραιμία που βίωσε, μέχρι τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά το κλάμα του μωρού της: «Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης