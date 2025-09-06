Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη ανάρτηση
Το φύλο του μωρού και τα τρυφερά της λόγια.
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Η αγαπημένη ηθοποιός ανακοίνωσε μέσα από το προσωπικό της Instagram account ότι γέννησε το πρώτο τους παιδί, το οποίο είναι αγόρι μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους τις έντονες στιγμές και τα βαθιά συναισθήματα που έζησε κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Με συγκινητικά λόγια, η Ιωάννα περιέγραψε την αγωνία, την αντοχή και την απροσδόκητη ψυχραιμία που βίωσε, μέχρι τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά το κλάμα του μωρού της: «Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα».
