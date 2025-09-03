Μέγκαν Μαρκλ: Τα τέσσερα back-to-school tip που ακολουθεί με τα παιδιά της

Με τον πρίγκιπα Archie, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Lilibet, 4 ετών, να επιστρέφουν στο σχολείο, η Meghan Markle μοιράζεται τους αγαπημένους της τρόπους για να κάνει τη μετάβαση από τις διακοπές στην καθημερινότητα πιο ομαλή και πιο ουσιαστική.Η Δούκισσα του Σάσεξ μόλις επέστρεψε στο Netflix με τη 2η σεζόν του With Love, Meghan, όπου μαγειρεύει, δημιουργεί χειροτεχνίες και συνεργάζεται με καλεσμένους όπως η Chrissy Teigen, ο Tan France, ο Jay Shetty, ο José Andrés και η Samin Norsat. Τώρα, διοχετεύει την ίδια δημιουργικότητα σε χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση της νέας σχολικής χρονιάς.