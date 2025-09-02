Πώς θα βρούμε το ιδανικό για εμάς concealer

Hταν ένα από τα πρώτα προϊόντα που αποκτήσαμε ως έφηβες και αυτό που δεν λείπει από κανένα γυναικείο νεσεσέρ μέχρι σήμερα. Το concealer φωτίζει το βλέμμα, κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο στη στιγμή και κρύβει τυχόν ατέλειες, όπως σπυράκια και κηλίδες. Φυσικά, όλα τα concealer δεν είναι ίδια και για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στο μακιγιάζ πρέπει να επιλέξουμε το σωστό για εμάς.Η σωστή απόχρωσηΤο πρώτο και ίσως βασικότερο βήμα είναι η επιλογή της πιο κοντινής στην επιδερμίδα μας απόχρωσης. Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για να βρεθεί η σωστή απόχρωση, όμως, είναι ο υποτόνος του δέρματος. Συνήθως οι πιο σταρένιες επιδερμίδες χρειάζονται προϊόντα με κίτρινους υποτόνους, ενώ οι πιο ανοιχτόχρωμες επωφελούνται από τους ροζ. Η σωστή απόχρωση είναι αυτή που γίνεται ένα με την υπόλοιπη επιδερμίδα και όχι αυτή που είναι δύο τόνους πιο ανοιχτή – όπως νομίζαμε κάποτε.