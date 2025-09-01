Job Hugging: Το trend που είναι απίστευτα δημοφιλές στους νέους εργαζόμενους, αλλά όχι απόλυτα θετικό

Μπορεί να έχουμε αφήσει πίσω την εποχή του «job hopping», όπου οι εργαζόμενοι άλλαζαν δουλειά σαν να ήταν παιχνίδι, αλλά η νέα τάση φαίνεται ακόμη πιο απαιτητική ή δύσκολη. Αντί οι εργαζόμενοι – και κυρίως οι εκπρόσωποι της Gen Z – να ψάχνουν για την επόμενη μεγάλη ευκαιρία, παραμένουν στη θέση τους σαν να βρίσκονται στο πιο ασφαλές καταφύγιο. Και όπως εξηγούν ειδικοί, η σταθερότητα αυτή δεν είναι πάντα σημάδι αφοσίωσης, αλλά μια απάντηση στον φόβο και την αβεβαιότητα της αγοράς εργασίας.Οι εργαζόμενοι πλέον «σφίγγουν» τις θέσεις τους σαν ένα παιδί που αγκαλιάζει το αγαπημένο του λούτρινο παιχνίδι με την πρακτική αυτή να έχει αποκτήσει ήδη όνομα (job hugging) και πολλούς ακολούθους.Το job hugging, σύμφωνα με την Korn Ferry, εταιρεία συμβούλων παγκόσμιου βεληνεκούς, που εξειδικεύεται στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη ηγεσίας και τη διαχείριση ταλέντων και ρεπορτάζ του vice.com, είναι η τάση των εργαζομένων να κρατούν τη δουλειά τους με κάθε κόστος, όχι επειδή είναι ευχαριστημένοι ή αφοσιωμένοι, αλλά γιατί η εναλλακτική – η ανεργία – μοιάζει τρομακτικά αβέβαιη.