Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέπεις για όλα τα ζώδια

Αποχαιρετισμό στα όνειρα φέρνει η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύς στις 07/09, αλλά η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/09 στην Παρθένο μάς ξαφνιάζει με νέες συνήθειες που μπορούν να γίνουν εξίσου ονειρεμένες. Προσοχή στον ανάδρομο Κρόνο και την αποβάθρα της πραγματικότητας.