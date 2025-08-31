Η Νταϊάν Κρούγκερ φόρεσε το τέλειο παντελόνι για τη μετάβαση στο φθινόπωρο
Η Νταϊάν Κρούγκερ φόρεσε το τέλειο παντελόνι για τη μετάβαση στο φθινόπωρο
Το συνδύασε με Mary-Jane flats.
Το συνδύασε με Mary-Jane flats.
Μπορεί αυτή την περίοδο οι προβολείς να είναι στραμμένοι στο φεστιβάλ Βενετίας, όμως η Diane Kruger τραβά τα βλέμματα στο φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Angoulême,με εμφανίσεις που αποπνέουν γαλλικό chic.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα