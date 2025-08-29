Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Τα ωραιότερα beauty look που ξεχωρίσαμε μέχρι στιγμής από το κόκκινο χαλί

Ποιες σταρ ξεχώρισαν χάρη στα εντυπωσιακά χτενίσματα και μακιγιάζ τους;



Με το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να πραγματοποιείται από τις 27 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2025, τα βλέμματα όλων όσοι αγαπούν τον κόσμο του θεάματος είναι για ακόμη μία χρονιά στραμμένα εκεί. Αμέτρητοι σταρ βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Ιταλία με σκοπό να παρευρεθούν σε πρεμιέρες ταινιών, αλλά και στις απονομές διάφορων κινηματογραφικών βραβείων.





Αν και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι νέες ταινίες και οι διεθνούς φήμης δημιουργοί και πρωταγωνιστές τους, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το φεστιβάλ οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των σταρ στο κόκκινο χαλί, ολοκληρωμένες με μοναδικά beauty looks. Κάποιες επέλεξαν πιο ιδιαίτερα χτενίσματα, άλλες παρέμειναν πιστές σε κλασικές και διαχρονικές γραμμές – όλες όμως κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση.

29.08.2025, 16:31