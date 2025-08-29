Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Τα ωραιότερα beauty look που ξεχωρίσαμε μέχρι στιγμής από το κόκκινο χαλί
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Τα ωραιότερα beauty look που ξεχωρίσαμε μέχρι στιγμής από το κόκκινο χαλί
Ποιες σταρ ξεχώρισαν χάρη στα εντυπωσιακά χτενίσματα και μακιγιάζ τους;
Με το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να πραγματοποιείται από τις 27 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2025, τα βλέμματα όλων όσοι αγαπούν τον κόσμο του θεάματος είναι για ακόμη μία χρονιά στραμμένα εκεί. Αμέτρητοι σταρ βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Ιταλία με σκοπό να παρευρεθούν σε πρεμιέρες ταινιών, αλλά και στις απονομές διάφορων κινηματογραφικών βραβείων.
Αν και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι νέες ταινίες και οι διεθνούς φήμης δημιουργοί και πρωταγωνιστές τους, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το φεστιβάλ οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των σταρ στο κόκκινο χαλί, ολοκληρωμένες με μοναδικά beauty looks. Κάποιες επέλεξαν πιο ιδιαίτερα χτενίσματα, άλλες παρέμειναν πιστές σε κλασικές και διαχρονικές γραμμές – όλες όμως κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση.
Αν και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι νέες ταινίες και οι διεθνούς φήμης δημιουργοί και πρωταγωνιστές τους, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το φεστιβάλ οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των σταρ στο κόκκινο χαλί, ολοκληρωμένες με μοναδικά beauty looks. Κάποιες επέλεξαν πιο ιδιαίτερα χτενίσματα, άλλες παρέμειναν πιστές σε κλασικές και διαχρονικές γραμμές – όλες όμως κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα