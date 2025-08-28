H απίθανη αντίδραση της Αν Χάθαγουέι μετά το ατύχημα που είχε στα γυρίσματα της νέας της ταινίας - Έσπασε το τακούνι της

Ένα μικρό ατύχημα δεν είναι αρκετό για να κρατήσει την Anne Hathaway στα πατώματα και μακριά από τα γυρίσματα της συνέχειας του The Devil wears Prada. Η ηθοποιός είχε μια μικρή πτώση κατά διάρκεια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Devil Wears Prada 2 στη Νέα Υόρκη, αλλά απέδειξε ότι η φινέτσα της παραμένει άθικτηΗ ηθοποιός, που επανέρχεται στον ρόλο της Andy Sachs, της αδέξιας βοηθού της απαιτητικής CEO μόδας Miranda Priestly, γλίστρησε σε μία σκάλα σκάλα ενώ φορούσε chunky μαύρες γόβες, το τακούνι στις οποίες έσπασε.Δεν είναι σαφές αν η πτώση ήταν μέρος της σκηνής ή αληθινό ατύχημα, όμως η Anne αντέδρασε εντυπωσιακά: σηκώθηκε αμέσως, έβαλε τα χέρια ψηλά και φώναξε «Είμαι καλά!», με τους γύρω να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και αναστεναγμούς ανακούφισης. Παρά το περιστατικό, η ηθοποιός έδειχνε υπέροχη, με μια μαύρη πλισέ φούστα, εφαρμοστό καρό τοπ και κίτρινα γυαλιά ηλίου με μαύρο πλαίσιο.