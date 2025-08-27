Αυτή ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε να πάρει η Έμμα Χέμιγνκ Γουίλις μετά τη διάγνωση με άνοια του άντρα της

Κλείσιμο

ΗEmma Heming Willis μίλησε ανοιχτά για τη ζωή με τον σύζυγό της, Bruce Willis, μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια (FTD).Η οικογένεια του Willis αποκάλυψε τον Μάρτιο του 2022 ότι ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με αφασία —μια διαταραχή της γλώσσας που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας— και ότι αποσύρεται από την υποκριτική. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, η Emma ανακοίνωσε ότι ο σύζυγός της πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.Σε μια συγκινητική συνέντευξη με τη Diane Sawyer, με τίτλο Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, που μεταδόθηκε την Τρίτη 26 Αυγούστου, η συγγραφέας, ακτιβίστρια και μητέρα δύο παιδιών μίλησε για το πώς η ζωή της οικογένειας έχει αλλάξει από τότε που ο Bruce, 70 ετών, έλαβε τη διάγνωση.«Ο Bruce είναι σε πολύ καλή κατάσταση συνολικά, ξέρετε. Είναι απλώς ο εγκέφαλός του που τον προδίδει», είπε η Emma στην Sawyer, σύμφωνα με το ABC News. «Η γλώσσα χάνεται και έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Έχουμε βρει έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί του — απλώς είναι διαφορετικός τρόπος».Η Emma πιστεύει ότι ο Willis την αναγνωρίζει. «Ξέρω ότι το κάνει. Όταν είμαστε μαζί του… φωτίζεται το πρόσωπό του», είπε. Πρόσθεσε πως εξακολουθεί να έχει ισχυρό δεσμό και με τις πέντε κόρες του. Μαζί με την Emma έχουν τις Mabel, 13 ετών, και Evelyn, 11 ετών, ενώ με την πρώην σύζυγό του, Demi Moore, έχει τις Rumer Glenn Willis, 37, Scout LaRue Willis, 34, και Tallulah Belle Willis, 31.«Μας κρατάει τα χέρια, τον φιλάμε, τον αγκαλιάζουμε», είπε η Emma. «Ανταποκρίνεται, συμμετέχει. Και αυτό είναι όλο που χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι να ξέρει ότι είμαι η γυναίκα του ή ότι παντρευτήκαμε εκείνη την ημέρα. Θέλω μόνο να νιώθω πως έχω μια σύνδεση μαζί του. Και την έχω».Η Emma αποκάλυψε, επίσης, ότι τα πρώτα σημάδια της πάθησης φάνηκαν ως αλλαγές στην προσωπικότητά του. «Ήταν πάντα ομιλητικός και ενεργός, αλλά έγινε πιο σιωπηλός. Όταν η οικογένεια μαζευόταν, απλώς… αποτραβιόταν». Άρχισε να δείχνει «αδιάφορος» και «απομακρυσμένος» από την Emma. «Ήταν σαν να είχε γίνει ψυχρός, όχι ο Bruce που ξέρω, που είναι ζεστός και στοργικός. Η αλλαγή ήταν τρομακτική. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και σκεφτόμουν: “Πώς μπορώ να μείνω σε έναν γάμο που δεν μοιάζει με αυτόν που είχαμε;”».Επανεμφανίστηκε και το τραύλισμα που είχε στην παιδική ηλικία, ενώ στη δουλειά άρχισε να ξεχνά ατάκες και να χάνει σημάδια, δείχνοντας μερικές φορές μπερδεμένος, χωρίς να ξέρει κανείς γιατί.Όταν ήρθε η διάγνωση, η Emma έμαθε ότι «δεν υπάρχει ελπίδα» και καμία θεραπεία. «Έφυγα από εκεί με το απόλυτο τίποτα, με μια διάγνωση που δεν μπορούσα καν να προφέρω. Δεν καταλάβαινα τι είναι. Πανικοβλήθηκα. Θυμάμαι να το ακούω και μετά… να μη μπορώ να ακούσω τίποτα άλλο. Ήταν σαν να έπεφτα στο κενό».