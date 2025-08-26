Τα ζώδια που δοκιμάζονται σήμερα

Στις 26 Αυγούστου 2025, το σύμπαν βάζει σε δοκιμασία τρία ζώδια. Κατά τη διάρκεια της όψης τριγώνου Αφροδίτης–Ποσειδώνα, οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε πολύ καλά και δεν θέλουμε η ηρεμία μας να διαταραχθεί. Ωστόσο, σήμερα μικρές αναποδιές προκαλούν αναστάσωση σε συγκεκριμένα ζώδια.Αν βρείτε τρόπους να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια, μπορείτε να νιώσετε υπερήφανοι για τον τρόπο που τα χειριστήκατε. Η 26η Αυγούστου σάς προσκαλεί να εμπιστευθείτε τη διαίσθησή σας και να πιστέψετε στον εαυτό σας. Αυτή είναι μια μέρα για να σταθείτε δυνατοί. Βλέπετε τις δοκιμασίες μπροστά σας και αν κατανοήσετε πως δεν είναι και τόσο μεγάλες, τότε θα δείτε ότι όλα θα κυλήσουν καλύτερα.ΤαύροςΜε την Αφροδίτη ως κυβερνήτη σας, η όψη της με τον Ποσειδώνα στις 26 Αυγούστου σάς γεμίζει γοητεία και μαγεία. Παρ’ όλα αυτά, μοιάζει σαν οι περισπασμοί να έχουν βαλθεί να σας αποσυντονίσουν. Έχετε αρκετή αντοχή και πειθαρχία ώστε να πείτε «όχι», ακόμη και στα πράγματα που σας δελεάζουν περισσότερο. Ίσως να μπείτε στον πειρασμό για μια ελκυστική πρόταση που σας γίνεται, αλλά είστε πολύ δυνατοί για να παρασυρθείτε από σειρήνες. Η πρακτική και η ρομαντική σας πλευρά συνεργάζονται άψογα και έτσι, πριν βουτήξετε σε κάτι, το αναλύετε, ώστε αργότερα να μην σας «καταπιεί».