Τα ζώδια που δοκιμάζονται σήμερα
Τα ζώδια που δοκιμάζονται σήμερα
Το σύμπαν τα τεστάρει.
Στις 26 Αυγούστου 2025, το σύμπαν βάζει σε δοκιμασία τρία ζώδια. Κατά τη διάρκεια της όψης τριγώνου Αφροδίτης–Ποσειδώνα, οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε πολύ καλά και δεν θέλουμε η ηρεμία μας να διαταραχθεί. Ωστόσο, σήμερα μικρές αναποδιές προκαλούν αναστάσωση σε συγκεκριμένα ζώδια.
Αν βρείτε τρόπους να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια, μπορείτε να νιώσετε υπερήφανοι για τον τρόπο που τα χειριστήκατε. Η 26η Αυγούστου σάς προσκαλεί να εμπιστευθείτε τη διαίσθησή σας και να πιστέψετε στον εαυτό σας. Αυτή είναι μια μέρα για να σταθείτε δυνατοί. Βλέπετε τις δοκιμασίες μπροστά σας και αν κατανοήσετε πως δεν είναι και τόσο μεγάλες, τότε θα δείτε ότι όλα θα κυλήσουν καλύτερα.
Ταύρος
Με την Αφροδίτη ως κυβερνήτη σας, η όψη της με τον Ποσειδώνα στις 26 Αυγούστου σάς γεμίζει γοητεία και μαγεία. Παρ’ όλα αυτά, μοιάζει σαν οι περισπασμοί να έχουν βαλθεί να σας αποσυντονίσουν. Έχετε αρκετή αντοχή και πειθαρχία ώστε να πείτε «όχι», ακόμη και στα πράγματα που σας δελεάζουν περισσότερο. Ίσως να μπείτε στον πειρασμό για μια ελκυστική πρόταση που σας γίνεται, αλλά είστε πολύ δυνατοί για να παρασυρθείτε από σειρήνες. Η πρακτική και η ρομαντική σας πλευρά συνεργάζονται άψογα και έτσι, πριν βουτήξετε σε κάτι, το αναλύετε, ώστε αργότερα να μην σας «καταπιεί».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Αν βρείτε τρόπους να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια, μπορείτε να νιώσετε υπερήφανοι για τον τρόπο που τα χειριστήκατε. Η 26η Αυγούστου σάς προσκαλεί να εμπιστευθείτε τη διαίσθησή σας και να πιστέψετε στον εαυτό σας. Αυτή είναι μια μέρα για να σταθείτε δυνατοί. Βλέπετε τις δοκιμασίες μπροστά σας και αν κατανοήσετε πως δεν είναι και τόσο μεγάλες, τότε θα δείτε ότι όλα θα κυλήσουν καλύτερα.
Ταύρος
Με την Αφροδίτη ως κυβερνήτη σας, η όψη της με τον Ποσειδώνα στις 26 Αυγούστου σάς γεμίζει γοητεία και μαγεία. Παρ’ όλα αυτά, μοιάζει σαν οι περισπασμοί να έχουν βαλθεί να σας αποσυντονίσουν. Έχετε αρκετή αντοχή και πειθαρχία ώστε να πείτε «όχι», ακόμη και στα πράγματα που σας δελεάζουν περισσότερο. Ίσως να μπείτε στον πειρασμό για μια ελκυστική πρόταση που σας γίνεται, αλλά είστε πολύ δυνατοί για να παρασυρθείτε από σειρήνες. Η πρακτική και η ρομαντική σας πλευρά συνεργάζονται άψογα και έτσι, πριν βουτήξετε σε κάτι, το αναλύετε, ώστε αργότερα να μην σας «καταπιεί».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα