Gilmore Girls: Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για την επιτυχημένη σειρά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πρεμιέρα της σειράς Gilmore Girls τον Οκτώβριο, ετοιμάζεται ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Searching For Stars Hollow, στο οποίο θα συμμετέχουν οι Kelly Bishop, Jared Padalecki και Chad Michael Murray.Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής Ink On Paper Studios, θα εξετάσει «τον ρόλο της αγαπημένης σειράς στην πολιτιστική ιστορία της Αμερικής» και θα περιλαμβάνει αδημοσίευτες μέχρι σήμερα συνεντεύξεις με ηθοποιούς, καθώς και ιστορίες από τα παρασκήνια με μέλη του συνεργείου, σεναριογράφους και σκηνοθέτες.Εκτός από την Bishop (Emily Gilmore), τον Padalecki (Dean Forester) και τον Murray (Tristin Dugray), θα δούμε συνεντεύξεις με τους Keiko Agena (Lane Kim), Sally Struthers (Babette Dell), Liz Torres (Miss Patty), Emily Kuroda (Mrs. Kim), Rose Abdoo (Gypsy), Kathleen Wilhoite (Liz Danes), Matt Jones (Morgan), Grant Lee Phillips (ο τροβαδούρος της πόλης), τη σκηνοθέτιδα Jamie Babbit, τον σεναριογράφο και παραγωγό Stan Zimmerman, τις casting directors Jami Rudofsky και Mara Casey, καθώς και τον Kevin T Porter, δημιουργό του podcast Gilmore Guys.