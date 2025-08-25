Στη Σενεγάλη λειτουργούν «Σχολές για συζύγους» για άντρες - Άλλοι γελούν κι άλλοι προσαρμόζονται - Τα αποτελέσματα

Στη Σενεγάλη, μια ομάδα ανδρών παρακολουθεί «μαθήματα για συζύγους» με στόχο να μάθουν πώς να στηρίζουν καλύτερα τις γυναίκες τους – από τις δουλειές του σπιτιού μέχρι την προγεννητική φροντίδα. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, διδάσκει την έννοια της “θετικής αρρενωπότητας” και στοχεύει να μειώσει τους θανάτους μητέρων και βρεφών, αλλά και να αλλάξει βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις γύρω από τους ρόλους των φύλων.Σε μια από αυτές τις συναντήσεις στο Ντακάρ, ο 53χρονος ιμάμης Ibrahima Diane εξηγεί σε 14 άνδρες γιατί η συμμετοχή τους στην οικογενειακή ζωή δεν είναι μόνο πράξη αγάπης, αλλά και θρησκευτική υποχρέωση. «Ο Προφήτης είπε ότι ένας άνδρας που δεν στηρίζει τη γυναίκα και τα παιδιά του, δεν είναι καλός μουσουλμάνος», τονίζει, περιγράφοντας πώς λούζει το μωρό του και βοηθά τη σύζυγό του στην καθημερινότητα. «Κάποιοι χαμογελούν αμήχανα, άλλοι χειροκροτούν», αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ του το CNN.