Ο Chris Noth πήρε θέση στη διαμάχη Sarah Jessica Parker – Kim Cattrall
Ο Chris Noth πήρε θέση στη διαμάχη Sarah Jessica Parker – Kim Cattrall
And Just Like That... o Mr. Big φαίνεται να είναι team Samantha.
Ο Chris Noth, γνωστός ως Mr. Big από τη σειρά Sex and the City, φαίνεται να παίρνει το μέρος της Kim Cattrall στη χρόνια διαμάχη της με τη Sarah Jessica Parker. Ο ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στην Cattrall για τα 69α γενέθλιά της, σχολιάζοντας κάτω από μια selfie της στο Instagram: «Happy Birthday Kim!». Η φωτογραφία έδειχνε την ηθοποιό χωρίς μακιγιάζ, να χαμογελά κρατώντας ένα ποτήρι σαμπάνιας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα