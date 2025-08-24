Ο Chris Noth πήρε θέση στη διαμάχη Sarah Jessica Parker – Kim Cattrall
MARIE CLAIRE

Ο Chris Noth πήρε θέση στη διαμάχη Sarah Jessica Parker – Kim Cattrall

And Just Like That... o Mr. Big φαίνεται να είναι team Samantha.

Ο Chris Noth πήρε θέση στη διαμάχη Sarah Jessica Parker – Kim Cattrall
Ο Chris Noth, γνωστός ως Mr. Big από τη σειρά Sex and the City, φαίνεται να παίρνει το μέρος της Kim Cattrall στη χρόνια διαμάχη της με τη Sarah Jessica Parker. Ο ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στην Cattrall για τα 69α γενέθλιά της, σχολιάζοντας κάτω από μια selfie της στο Instagram: «Happy Birthday Kim!». Η φωτογραφία έδειχνε την ηθοποιό χωρίς μακιγιάζ, να χαμογελά κρατώντας ένα ποτήρι σαμπάνιας.
