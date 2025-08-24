Η Natalie Portman φαβορί για τον ρόλο της Sinéad O’Connor σε νέο βιογραφικό φιλμ για τη ζωή της

Άλλες υποψήφιες που ακούστηκαν για τον ρόλο ήταν οι Saoirse Ronan, Niamh Algar και Demi Moore.



Η Natalie Portman είναι το μεγάλο φαβορί για να υποδυθεί τη θρυλική τραγουδίστρια Sinéad O’Connor σε ένα νέο βιογραφικό φιλμ που ετοιμάζεται για τη ζωή και την καριέρα της. Το έργο αυτό βρίσκεται υπό την παραγωγή τριών ιρλανδικών εταιρειών, με την ie: entertainment να ηγείται της προσπάθειας, ενώ η σκηνοθεσία της ταινίας ανατέθηκε στην Josephine Decker.





Πηγές κοντά στην παραγωγή τόνισαν πως η Portman είναι η πρώτη επιλογή των δημιουργών, καθώς θεωρούν πως μοιάζει εκπληκτικά με τη Sinéad, τόσο σε φυσική εμφάνιση όσο και στην υποκριτική της ικανότητα, που είναι απαραίτητη για να αποδώσει σωστά τη σύνθετη προσωπικότητα της εικονικής τραγουδίστριας.

