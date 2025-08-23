Τα παιδιά της Jessica Biel της εύχονται περαστικά με ένα γλυκό δώρο
Με ένα μπουκέτο ηλιοτρόπια και ένα συγκινητικό μήνυμα, οι γιοι της ηθοποιού της ευχήθηκαν περαστικά.

Η Jessica Biel βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης, έχοντας λάβει ένα τρυφερό δώρο από τους γιους της, Silas και Phineas, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Justin Timberlake.

 
Η 43χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από ένα μπουκέτο με ηλιοτρόπια, τυλιγμένο σε καφέ χαρτί, πάνω στο οποίο είχε κολληθεί μια χαρτοπετσέτα με μήνυμα: «Περαστικά μανούλα! Σε αγαπάμε» συνοδευόμενο από μικρές καρδιές. Στη λεζάντα έγραψε: «Τα παιδιά μου είναι τα καλύτερα ♥️», χωρίς όμως να αποκαλύπτει τι ακριβώς την ταλαιπωρεί.
