Τα παιδιά της Jessica Biel της εύχονται περαστικά με ένα γλυκό δώρο
Τα παιδιά της Jessica Biel της εύχονται περαστικά με ένα γλυκό δώρο
Με ένα μπουκέτο ηλιοτρόπια και ένα συγκινητικό μήνυμα, οι γιοι της ηθοποιού της ευχήθηκαν περαστικά.
Η Jessica Biel βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης, έχοντας λάβει ένα τρυφερό δώρο από τους γιους της, Silas και Phineas, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Justin Timberlake.
Η 43χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από ένα μπουκέτο με ηλιοτρόπια, τυλιγμένο σε καφέ χαρτί, πάνω στο οποίο είχε κολληθεί μια χαρτοπετσέτα με μήνυμα: «Περαστικά μανούλα! Σε αγαπάμε» συνοδευόμενο από μικρές καρδιές. Στη λεζάντα έγραψε: «Τα παιδιά μου είναι τα καλύτερα ♥️», χωρίς όμως να αποκαλύπτει τι ακριβώς την ταλαιπωρεί.
Η 43χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από ένα μπουκέτο με ηλιοτρόπια, τυλιγμένο σε καφέ χαρτί, πάνω στο οποίο είχε κολληθεί μια χαρτοπετσέτα με μήνυμα: «Περαστικά μανούλα! Σε αγαπάμε» συνοδευόμενο από μικρές καρδιές. Στη λεζάντα έγραψε: «Τα παιδιά μου είναι τα καλύτερα ♥️», χωρίς όμως να αποκαλύπτει τι ακριβώς την ταλαιπωρεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα