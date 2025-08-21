Ρόμπι Γούλιαμς: «Τα κινητά είναι ναρκωτικό. Τα παιδιά μου δεν θα έχουν όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό»

ΟRobbie Williams χαρακτήρισε την παροχή κινητών τηλεφώνων στα παιδιά από τους γονείς ως «κακοποίηση». Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δώσει στα παιδιά του κινητά, περιγράφοντάς τα ως «ναρκωτικό».Σε συνέντευξή του στο ITV News, είπε: «Δεν έχουν κινητά. Δεν θα έχουν κινητά όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Και ξέρετε, θα πουν: ‘Είμαι στο σχολείο, όλοι οι άλλοι έχουν κινητό, γιατί να μην έχω κι εγώ;’ Απαντάω αυστηρά. Τόσο απλό είναι. Είμαι 51, δεν μπορώ να διαχειριστώ τη διαβρωτική φύση του διαδικτύου και των πραγμάτων. Με πονάει. Καταστρέφει τη μέρα μου.Πώς μπορώ να δώσω αυτό το ναρκωτικό σε ένα δωδεκάχρονο; Πώς μπορώ να δώσω αυτό το ναρκωτικό σε ένα επτάχρονο; Είναι κακοποίηση».