Γιατί ο Γκλεν Πάουελ δεν θέλει να γίνει ο νέος Τζέιμς Μποντ;
Το μέλλον του κινηματογραφικού πράκτορα δεν έχει ακόμα οριστεί.
OGlen Powell δεν δείχνει ούτε να ταράζεται ούτε να συγκινείται από το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον James Bond.
Μιλώντας στο The Hollywood Reporter σε ένα νέο εξώφυλλο-αφιέρωμα για τη νέα του αθλητική κωμική σειρά Chad Powers, ο Powell, 36 ετών, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του 007 στη μεγάλη οθόνη.
«Είμαι Τεξανός. Ένας Τεξανός δεν θα έπρεπε να παίξει τον James Bond», δήλωσε ο σταρ του Top Gun: Maverick. «Η οικογένειά μου κι εγώ αστειευόμαστε, μπορώ να παίξω τον Jimmy Bond, αλλά δεν θα έπρεπε να παίξω τον James Bond».
Ο εμβληματικός πράκτορας της MI6, που προσαρμόστηκε για τον κινηματογράφο από τα κατασκοπικά μυθιστορήματα του Ian Fleming της δεκαετίας του 1950 και του ’60, έχει ενσαρκωθεί μόνο από Άγγλους και Ιρλανδούς ηθοποιούς, με πιο πρόσφατο τον Daniel Craig. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάποια επιλογή ηθοποιού για την επερχόμενη ταινία James Bond από την Amazon MGM Studios, στην οποία ο Denis Villeneuve έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και ο Steven Knight το σενάριο.
