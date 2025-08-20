Julia Fox: Μετανιώνει για τις πλαστικές — «Θέλω να γυρίσω πίσω»
Julia Fox: Μετανιώνει για τις πλαστικές — «Θέλω να γυρίσω πίσω»
Η ηθοποιός αποτυπώνει ειλικρινά την πίεση της ομορφιάς και την ανάγκη για επιβίωση μέσα από την εμφάνιση.
ΗJulia Fox, γνωστή από τον ρόλο της στο Uncut Gems, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της σχέση με τις πλαστικές επεμβάσεις και την εικόνα της. Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση παραδέχτηκε ότι μετανιώνει για τις αισθητικές παρεμβάσεις στις οποίες υπεβλήθη — από Botox και λιποαναρρόφηση μέχρι ρινοπλαστική και όψεις ρητίνης (veneers). Όπως εξηγεί, οι αποφάσεις αυτές δεν ήταν αποτέλεσμα προσωπικής ανάγκης, αλλά προϊόν μιας κοινωνικής πίεσης που την έκανε να πιστεύει ότι έπρεπε να είναι διαρκώς ελκυστική για τους άνδρες προκειμένου να «επιβιώσει».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα