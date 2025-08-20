Julia Fox: Μετανιώνει για τις πλαστικές — «Θέλω να γυρίσω πίσω»

ΗJulia Fox, γνωστή από τον ρόλο της στο Uncut Gems, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της σχέση με τις πλαστικές επεμβάσεις και την εικόνα της. Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση παραδέχτηκε ότι μετανιώνει για τις αισθητικές παρεμβάσεις στις οποίες υπεβλήθη — από Botox και λιποαναρρόφηση μέχρι ρινοπλαστική και όψεις ρητίνης (veneers). Όπως εξηγεί, οι αποφάσεις αυτές δεν ήταν αποτέλεσμα προσωπικής ανάγκης, αλλά προϊόν μιας κοινωνικής πίεσης που την έκανε να πιστεύει ότι έπρεπε να είναι διαρκώς ελκυστική για τους άνδρες προκειμένου να «επιβιώσει».