Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας κατηγορείται για 4 βιασμούς - Ακόμα δεν έχει προφυλακιστεί

Οπρωτότοκος γιος της διαδόχου πριγκίπισσας της Νορβηγίας κατηγορείται για 32 αδικήματα, ανάμεσά τους υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, έπειτα από μια εκτεταμένη έρευνα που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη φυλακή για έως και δέκα χρόνια.Οι νορβηγικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, ότι άσκησαν δίωξη στον πρωτότοκο γιο της πριγκίπισσας Mette-Marit, Marius Borg Høiby, έπειτα από μακρά έρευνα.Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο εισαγγελέας του Όσλο Sturla Henriksbø δήλωσε ότι, αν κριθεί ένοχος, ο Høiby μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών. Οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν, επίσης, ενδοοικογενειακή βία εναντίον πρώην συντρόφου ενώ υπάρχουν και αρκετές κατηγορίες βίας, διατάραξης κοινής ειρήνης, βανδαλισμού και παραβίασης περιοριστικών μέτρων εναντίον άλλου πρώην συντρόφου. Κατηγορείται επίσης, για βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση ορισμένων γυναικών.Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Χόιμπι φέρονται να έγιναν το 2018, το 2023 και το 2024, με τον ίδιο να έχει ήδη παραδεχτεί την επίθεση και τον βανδαλισμό τον Αύγουστο του 2024, για το οποίο και συνελήφθη.Ο Høiby δεν φέρει κάποιον βασιλικό τίτλο ούτε έχει επίσημα καθήκοντα, και βρίσκεται στο επίκεντρο της εγχώριας προσοχής έπειτα από μια σειρά συλλήψεων και καταγγελιών εις βάρος του το περασμένο έτος.