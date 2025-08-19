Katy Perry και Justin Trudeau: Το ειδύλλιο που έσβησε απρόσμενα
Katy Perry και Justin Trudeau: Το ειδύλλιο που έσβησε απρόσμενα
Πώς το πολυσυζητημένο δείπνο στο Μόντρεαλ μεταξύ των δύο τους, έμεινε χωρίς συνέχεια.
Η ειδησεογραφία των τελευταίων εβδομάδων γέμισε με φήμες γύρω από το υποτιθέμενο ειδύλλιο της Katy Perry και του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Justin Trudeau. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν σε χαλαρό δείπνο σε γνωστό εστιατόριο του Μόντρεαλ, ενώ λίγο αργότερα ο Trudeau βρέθηκε και σε συναυλία της Perry μαζί με την κόρη του, γεγονός που φούντωσε ακόμη περισσότερο τα σενάρια. Οι εικόνες και τα βίντεο από αυτές τις στιγμές έγιναν viral, βάζοντας το ζευγάρι στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα